aligero

Алина aligero

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Приветствую вас на моей личной странице.

О себе:

Дипломированный специалист по специальности Программное обеспечение в Казанском Государственном Техническом Университете.

Стаж работы - 6 лет.

Специализируюсь на объектно-ориентированных языках.

 

Основные профессиональные навыки: 

1. Java, Delphi

2. Базы данных, в основном Oracle

3. Верстка сайтов HTML, CSS. 

4. JavaScript, jQuery. 

5. Опыт работы в крупной команде

Личные качества: 

1. Коммуникабельность; 

2. Ответственность; 

3. Внимательность и серьезный подход к поставленной задаче; 

4. Постоянное совершенствование профессиональных навыков. 

Контактные данные:  

ICQ: 666323618

email: [email protected]

тел: +79033405613 

HTML-верстка
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Веб-программирование
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