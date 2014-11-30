Приветствую вас на моей личной странице.
О себе:
Дипломированный специалист по специальности Программное обеспечение в Казанском Государственном Техническом Университете.
Стаж работы - 6 лет.
Специализируюсь на объектно-ориентированных языках.
Основные профессиональные навыки:
1. Java, Delphi
2. Базы данных, в основном Oracle
3. Верстка сайтов HTML, CSS.
4. JavaScript, jQuery.
5. Опыт работы в крупной команде
Личные качества:
1. Коммуникабельность;
2. Ответственность;
3. Внимательность и серьезный подход к поставленной задаче;
4. Постоянное совершенствование профессиональных навыков.
Контактные данные:
ICQ: 666323618
email: [email protected]
тел: +79033405613
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