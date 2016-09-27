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Дмитрий
alik455555
alik455555
35 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
заказчик
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Создать баннер
$8
технические характеристики в файле.
Баннеры
1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Баннер
создать баннер,документация и описания в прикрепленных файлах
Баннеры
нет заявок
Закрыт
9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Елена Дмитрук
Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
196 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Создать баннер
Дмитрием было предоставлено детальное задание, своевременная оплата. Рада была сотрудничать.
Заказали баннер за 30 у е, порадовала мобильность исполнения ,креативный подход и отличный дизайн баннера.
Ответный отзыв
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Заказы
2
Отзывы фрилансеров
1
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