alik455555

Дмитрий alik455555

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
заказчик
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер

    создать баннер,документация и описания в прикрепленных файлах

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Создать баннер
Дмитрием было предоставлено детальное задание, своевременная оплата. Рада была сотрудничать.
Заказали баннер за 30 у е, порадовала мобильность исполнения ,креативный подход и отличный дизайн баннера.
Ответный отзыв