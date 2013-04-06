Отлично - Английский, татарский, компьютер, интернет, поиск информации.

Изучаю тайм менеджмент, навыки продаж. Знаю все о ресторанах. 4 года жил в США. Могу найти в интернете все что пожелаете. Постоянный доступ в интернет. Отзывчивый и ответственный. Грамотность на 100%.

Знание языков

Татарский — родной

Русский — свободно владею

Английский — свободно владею

Испанский — базовые знания

Опыт международной работы, навыки coaching.

Отличное знание английского языка, отличное знание компьютера,

Internet, Word, Excel, Power Point

Опыт start-up ресторана.