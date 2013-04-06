Отлично - Английский, татарский, компьютер, интернет, поиск информации.
Изучаю тайм менеджмент, навыки продаж. Знаю все о ресторанах. 4 года жил в США. Могу найти в интернете все что пожелаете. Постоянный доступ в интернет. Отзывчивый и ответственный. Грамотность на 100%.
Знание языков
Татарский — родной
Русский — свободно владею
Английский — свободно владею
Испанский — базовые знания
Опыт международной работы, навыки coaching.
Отличное знание английского языка, отличное знание компьютера,
Internet, Word, Excel, Power Point
Опыт start-up ресторана.
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