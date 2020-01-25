alikeditor

Видеограф,Фотограф,Монтажер не совсем новичок и не совсем професионал. Моя главная цель- качественный продукт(любой ценой).

﻿

﻿В данный момент работаю на телевидении.

В прочем быстрота у нас обьязательна , работаю в государственном телевидении (не в России) ответсвенность на высоком уровне. На данный момент монтирую новости , интервью и художественную передачу , за час справляюсь с роликами длительностью до 10 минут и больше. По скольку я только зарегистрировался могу согласится за минимальную сумму выполнить заказ для рейтинга .

Спасибо жду принятие заявки.