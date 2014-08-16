alikhotin

Алексей alikhotin

 
45 летРоссия/Пушкино
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать портал с использованием техлогий Java, React, docker и тд

    [b]Портал позволяющий загрузить данные по ценам и остаткам поставщика и предоставить поиск с последующим заказом клиенту.[/b] Необходимый функционал для поставщика[list][*]Регистрация поставщиков.[*]Загрузка позиций из плоских файлов.[*]Ведение и учёт остатков и ревизий.[*]Ведение и учёт заказов.[*]Работа с возвратами.[*]Финансы (документы)[/list]для ...

    JavaDockerReact.js
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доделать LP

    $35

    Требуется создать LP Что есть: 1. недоделанный LP (html+js) http://testlp.russkaya-doroga.com 2. Текст для страницы в файле во вложении. 3. Подобрать картинки на сайт. 4. Возможность оплаты через сайт с банковской карты.

    JavascriptHTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуются новички в монтаже видео

    Гениям, профессионалам экстра класса просьба не обращаться. Создаю серию коротких-рекламных видео. И мне необходим человек умеющий осуществлять монтаж видео. Сценарий и озвучку буду делать самостоятельно. Приветствуется опыт работы с Adobe After Effects. Желательно, но не обязательно опыт создания ...

    After Effects
    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Tsurikao
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Разработка дизайна сайта
Прекрасно сработались, продолжаем сотрудничество!
Оля великолепна! Отличный дизайн, всё продумано до мелочей.
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