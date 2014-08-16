[b]Портал позволяющий загрузить данные по ценам и остаткам поставщика и предоставить поиск с последующим заказом клиенту.[/b] Необходимый функционал для поставщика[list][*]Регистрация поставщиков.[*]Загрузка позиций из плоских файлов.[*]Ведение и учёт остатков и ревизий.[*]Ведение и учёт заказов.[*]Работа с возвратами.[*]Финансы (документы)[/list]для ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Описание задания в присоединенном файле. На все вопросы готов дать развёрнутый ответДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $35
Требуется создать LP Что есть: 1. недоделанный LP (html+js) http://testlp.russkaya-doroga.com 2. Текст для страницы в файле во вложении. 3. Подобрать картинки на сайт. 4. Возможность оплаты через сайт с банковской карты.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Гениям, профессионалам экстра класса просьба не обращаться. Создаю серию коротких-рекламных видео. И мне необходим человек умеющий осуществлять монтаж видео. Сценарий и озвучку буду делать самостоятельно. Приветствуется опыт работы с Adobe After Effects. Желательно, но не обязательно опыт создания ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
6 лет назад
Прекрасно сработались, продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Оля великолепна! Отличный дизайн, всё продумано до мелочей.