[b]Портал позволяющий загрузить данные по ценам и остаткам поставщика и предоставить поиск с последующим заказом клиенту.[/b] Необходимый функционал для поставщика[list][*]Регистрация поставщиков.[*]Загрузка позиций из плоских файлов.[*]Ведение и учёт остатков и ревизий.[*]Ведение и учёт заказов.[*]Работа с возвратами.[*]Финансы (документы)[/list]для ...