Профессиональный компьютерный сервис, оказывающий услуги по восстановлению информации любого уровня сложности и с любых носителей. Наша компания состоит из молодых и квалифицированных специалистов, которые долгие годы посвятили себя компьютерной технике и защите компьютерной информации. Мы занимаемся восстановлением информации со всех носителей, будь то жесткий диск, флеш-карта или карта памяти фотоаппарата или ноутбука. Работа может производиться как у Вас на дому, так и в нашем профессиональном центре. Мы поможем в любой ситуации.