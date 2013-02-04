$250
Нарисовать логотип для веб сайта Логотип должен быть в буквенной форме без графических добавлений Стиль лого типа virgin
Логотипы и Знаки23 заявки
Закрыт
11 лет назад
Нарисовать логотип для веб сайта Логотип должен быть в буквенной форме без графических добавлений Стиль лого типа virgin
Необходимо написать движок экономического симулятора Сделать дизайн всех графических элементов Интегрировать все взаимосвязи между событиями и обьектами Технические особенности обсуждаються при обсуждении Требуються специалисты для програмирования и ...