aliknet

Альберт aliknet

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка браузерной игры

    $50000

    Необходимо написать движок экономического симулятора Сделать дизайн всех графических элементов Интегрировать все взаимосвязи между событиями и обьектами Технические особенности обсуждаються при обсуждении Требуються специалисты для програмирования и ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад