Профессиональные навыки

Знание основ маркетинга‚ знание полиграфического производства и материалов. Опыт работы с рекламой‚ с издательским бизнесом. Большой опыт создания рекламных макетов в соответствии с бренд-буком и гайд-лайном.Свободно рисую от руки‚ на планшете-задачи любой сложности и объема!Web-дизайн: создания корпоративных сайтов с разработкой фирменного стиля.Создание‚ поддержка сайтов на платформе joomla версий 1.5‚ 2.5 ‚ 3.0Разработка и оформление фирменного стиля; создание фирменных знака компании: эмблем‚ логотипов‚ визиток‚ плакатовРабота с программами: Corel Draw‚ Adobe Photoshop‚ ArchiCad‚ Joomla 1.5-2.5‚ Adobe Illustrator.Имеется опыт разработок и оформления выставочных стендов.Рисую плакаты‚ вывески‚ афиши;Владею графическими пакетами AdobeОтлично владею 3D Studio Max‚ indesign‚ illustrator‚ flash‚ ActionScript ‚ и продукты Adobe.Знание основ HTML‚ программирования‚ CSS.Легко нахожу общий язык с клиентами и понимаю их интересы.