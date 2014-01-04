Есть шаблон для Magento: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=40009&pr_code=HWo6IUdX8L3aiZ4b959Rk7hD6CL6uo Задача: адаптировать под UMI без изменения дизайна и установить на сайт. Сроки и оплата обсуждаются.