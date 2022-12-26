alina-zorina

Алина alina-zorina

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
СОЗДАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТОВ

Привет! Меня зовут Алина, разрабатываю современные стильные дизайны сайтов.

Для меня создание сайтов является не просто средством заработка, а возможностью внести свой вклад в развитие вашего бизнеса, помогаю сделать ваш продукт понятным и выделяющимся на фоне конкурентов.

Мои специализации:
• Разработка дизайна сайтов
• Создание статичных и динамичных рекламных баннеров
• Сайты на платформе Tilda "под ключ"

Портфолио