СОЗДАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТОВ
Привет! Меня зовут Алина, разрабатываю современные стильные дизайны сайтов.
Для меня создание сайтов является не просто средством заработка, а возможностью внести свой вклад в развитие вашего бизнеса, помогаю сделать ваш продукт понятным и выделяющимся на фоне конкурентов.
Мои специализации:
• Разработка дизайна сайтов
• Создание статичных и динамичных рекламных баннеров
• Сайты на платформе Tilda "под ключ"
Я против войны в Украине!
Портфолио
- КАРЕ2 просмотра
- GAME DESIGN4 просмотра
- BOBOLINK CLOTHES6 просмотров
- BURO1 просмотр
- YogaWorks2 просмотра
- MADE GROUP1 просмотр
- Искусство3 просмотра
- OPENRENT1 просмотр
- MERASTROY1 просмотр
- TASTY4 просмотра
- HOTEL WEEK3 просмотра
- ПРМК3 просмотра