alinaTOP

Алина Александрова alinaTOP

 
29 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
$10
10 баллов
8 лет назад
Необходимы Продающие тексты. Тематика Выкуп автомобилей
Великолепно справилась с заданием! Спасибо
Приятно было сотрудничать с Вами:) Рекомендую этого заказчика.
Ответный отзыв