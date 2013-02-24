Дизайнер

ОПЫТ РАБОТЫ

ИООО «Квитки Бел», дизайнер (январь – март 2011), удаленная занятость, дизайнер;

-Репертуарные книжки, несложные баннеры, макеты в журнал, флаера, афиши, визуализация проектов.

Студия фотокниг "Green Cat" (август 2011– май 2012), удаленная занятость, дизайнер;

-Оформление фотокниг, ретушь

Салон печати "Сити-принт" (октябрь 2011 – февраль 2012), дизайнер;

-полиграфия (каталог), разработка макетов, печать на майках и кружках

Фирма webi.by (март – май 2012), веб-дизайнер;

-веб-сайты, баннеры, полиграфия

ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 2007 - июнь 2011 Минское Государственное училище им. А, К. Глебова

• Дизайн (графический)

2012 – 2015 ZČU UUD (Pilsen, Czech Republic)

• Дизайн (графика, иллюстрации)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Умение рисовать от руки

• Знание программ Photoshop, CorelDRAW, Adobe InDesign

• Знание допечатной подготовки

• Опыт работы с клиентами

НЕМНОГО ОБО МНЕ:

Еще во время учебы начала подрабатывать в сфере дизайна. Искала себя в разных напралениях - начиная от полиграфии и иллюстраций и заканчивая веб-дизайном. В данный момент продолжаю обучение в Чехии по направлению графический дизайн. Как показывает практика, учеба ни в коем случае не влияет на сроки и качество работы.