ОПЫТ РАБОТЫ
ИООО «Квитки Бел», дизайнер (январь – март 2011), удаленная занятость, дизайнер;
-Репертуарные книжки, несложные баннеры, макеты в журнал, флаера, афиши, визуализация проектов.
Студия фотокниг "Green Cat" (август 2011– май 2012), удаленная занятость, дизайнер;
-Оформление фотокниг, ретушь
Салон печати "Сити-принт" (октябрь 2011 – февраль 2012), дизайнер;
-полиграфия (каталог), разработка макетов, печать на майках и кружках
Фирма webi.by (март – май 2012), веб-дизайнер;
-веб-сайты, баннеры, полиграфия
ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 2007 - июнь 2011 Минское Государственное училище им. А, К. Глебова
• Дизайн (графический)
2012 – 2015 ZČU UUD (Pilsen, Czech Republic)
• Дизайн (графика, иллюстрации)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• Умение рисовать от руки
• Знание программ Photoshop, CorelDRAW, Adobe InDesign
• Знание допечатной подготовки
• Опыт работы с клиентами
НЕМНОГО ОБО МНЕ:
Еще во время учебы начала подрабатывать в сфере дизайна. Искала себя в разных напралениях - начиная от полиграфии и иллюстраций и заканчивая веб-дизайном. В данный момент продолжаю обучение в Чехии по направлению графический дизайн. Как показывает практика, учеба ни в коем случае не влияет на сроки и качество работы.