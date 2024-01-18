alina_YA

Аліна Яворська alina_YA

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайнер/Ілюстратор

Я графічний дизайнер/ілюстратор, Займаюся ілюстраціями та ілюструванням книг у своєму стилі, а також в декількох інших: скетч, абстракція, вінтаж(ретро), флет, дитячий. Також створюю плакати , постери , обкладинки і все що входить до цього. Ще створюю малюнки з ваших фото у цих стилях) 

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $7от 1 дня
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