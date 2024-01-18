Дизайнер/Ілюстратор
Я графічний дизайнер/ілюстратор, Займаюся ілюстраціями та ілюструванням книг у своєму стилі, а також в декількох інших: скетч, абстракція, вінтаж(ретро), флет, дитячий. Також створюю плакати , постери , обкладинки і все що входить до цього. Ще створюю малюнки з ваших фото у цих стилях)
Портфолио
- Календар 20241 просмотр
- Обкладинка до настільної гринет просмотров
- Мінімалістичний постер до мультфільмунет просмотров
- Ілюстрації до книгинет просмотров
- Постер з фотонет просмотров
- Обкладинка до журналунет просмотров
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $7от 1 дня
#1097