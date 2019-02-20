Добрый день!

Автоматизирую для Вас бизнес-процессы в MS Excel, имею высшее образование и опыт работы аналитиком.

Люблю инициативы и свежие мысли, поэтому с удовольствием помогу реализовать ваши идеи.

- работа с большими массивами данных;

- сводные таблицы;

- аналитика бизнес-процессов;

- экономическое прогнозирование;

- автоматизация расчетов в Excel (создам шаблон для Вас, в дальнейшем сможете использовать самостоятельно).

Не стесняйтесь задать мне любой вопрос о моем опыте или знаниях