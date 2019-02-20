Добрый день!
Автоматизирую для Вас бизнес-процессы в MS Excel, имею высшее образование и опыт работы аналитиком.
Люблю инициативы и свежие мысли, поэтому с удовольствием помогу реализовать ваши идеи.
- работа с большими массивами данных;
- сводные таблицы;
- аналитика бизнес-процессов;
- экономическое прогнозирование;
- автоматизация расчетов в Excel (создам шаблон для Вас, в дальнейшем сможете использовать самостоятельно).
Не стесняйтесь задать мне любой вопрос о моем опыте или знаниях
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