Презентолог
Привет, мой дорогой клиент!
Меня зовут Алина, я помогу воплотить любые ваши идеи в жизнь в виде красивых и креативных презентаций.
Понимаю, что каждая презентация должна быть уникальной и отражать индивидуальные потребности и цели клиента. Я готова обсудить ваши идеи, чтобы создать презентацию, которая подчеркнет ваш продукт и убедит вашу аудиторию.
Опыт работы с разнообразными тематиками, включая медицину, недвижимость, франшизы, коммерческие предложения.
Моя цель - сделать каждую презентацию яркой, запоминающейся и эффективной для вас и ваших зрителей.
Портфолио
- Фирма недвижимости (часть презентации)1 просмотр
- Паралакс из фильманет просмотров
- Слайд из презентации для видео на ютубенет просмотров
- Слайд из презентации для уроканет просмотров
- Франшиза кофейни (часть презентации)1 просмотр
- Инфографика из отчетной презентациинет просмотров
- Инфографика из отчетной презентации1 просмотр
- Донорство костного мозга (часть презентации)нет просмотров
- Франшиза кофейни (вступительный видео-слайд)нет просмотров
- Инвестиции в недвижимость (вступительный видео-слайд)нет просмотров