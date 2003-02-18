alina_avr

Алина alina_avr

 
22 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Презентолог

Привет, мой дорогой клиент!
Меня зовут Алина, я помогу воплотить любые ваши идеи в жизнь в виде красивых и креативных презентаций.

Понимаю, что каждая презентация должна быть уникальной и отражать индивидуальные потребности и цели клиента. Я готова обсудить ваши идеи, чтобы создать презентацию, которая подчеркнет ваш продукт и убедит вашу аудиторию.

Опыт работы с разнообразными тематиками, включая медицину, недвижимость, франшизы, коммерческие предложения.

Моя цель - сделать каждую презентацию яркой, запоминающейся и эффективной для вас и ваших зрителей.

Портфолио