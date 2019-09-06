Обработка фото от А до Я
Обработка фотографий-это то, что я делаю для души, и ради крутого результата.
- Из вашего красивого фото, превращу его в идеальное.
- Прорабатываю всё: профессиональная ретушь кожи, цветокоррекция, чистка каких-либо неровностей, грязь на одежде, фоне, где-то убрать несовершенства фигуры. Всё-всё по вашим запросам.
- Портреты, свадебные фото, семейные.
Социальные сети
- Ведение instagram страниц.
- Разбор и создание шапки профиля.
- Помощь в подборе единого стиля для фото
- Настройка таргета в instagram
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
6 лет назад
Все ОК. Работу выполнила быстро и четко.
Ответный отзыв
Заказчик хорошо пояснил задачи, которые требовалось выполнить. Общительный, всегда на связи. Рекомендую)