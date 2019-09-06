Обработка фото от А до Я

﻿Обработка фотографий-это то, что я делаю для души, и ради крутого результата.

Из вашего красивого фото, превращу его в идеальное.

Прорабатываю всё: профессиональная ретушь кожи, цветокоррекция, чистка каких-либо неровностей, грязь на одежде, фоне, где-то убрать несовершенства фигуры. Всё-всё по вашим запросам.

Портреты, свадебные фото, семейные.

С удовольствием отправлю вам лично фото работ до и после.

Социальные сети

Ведение instagram страниц.

Разбор и создание шапки профиля.

Помощь в подборе единого стиля для фото

Настройка таргета в instagram

Работаю официальным блоггером для aliexpress, а уж там нужно уметь и фото для магазина сделать, и текст с обзором красивый написать)