alina_esman

Алина alina_esman

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Обработка фото от А до Я

﻿Обработка фотографий-это то, что я делаю для души, и ради крутого результата. 

  • Из вашего красивого фото, превращу его в идеальное.
  • Прорабатываю всё: профессиональная ретушь кожи, цветокоррекция, чистка каких-либо неровностей, грязь на одежде, фоне, где-то убрать несовершенства фигуры. Всё-всё по вашим запросам.
  • Портреты, свадебные фото, семейные.
С удовольствием отправлю вам лично фото работ до и после. 

Социальные сети

  • Ведение instagram страниц.
  • Разбор и создание шапки профиля.
  • Помощь в подборе единого стиля для фото
  • Настройка таргета в instagram
Работаю официальным блоггером для aliexpress, а уж там нужно уметь и фото для магазина сделать, и текст с обзором красивый написать) 
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Отзывы заказчиков

Vorskover
Олег 
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографий
Все ОК. Работу выполнила быстро и четко.
Заказчик хорошо пояснил задачи, которые требовалось выполнить. Общительный, всегда на связи. Рекомендую)
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