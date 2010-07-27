Дизайнер

Добро пожаловать на мою страничку.

Меня зовут Исакова Элина.

Мой основной вид деятельности – создание полиграфической и рекламной продукции. Я готовлю полиграфию от визитки до десятиметрового баннера, верстаю буклеты, календари, плакаты, каталоги, журналы, оформляю упаковку, обрабатываю фотографии и т.д. Занимаюсь разработкой флеш-баннеров, кнопок и иконок для WEB-сайтов.

Поиск идеи происходит зачастую не только при помощи компьютера, но и путем карандашного эскиза на бумаге, где можно обозначить идею в "живы" линиях. Такой подход может подсказать совершенно неожиданные варианты решения проектной задачи. Качественно выполняю заказы любой сложности всрок.

Я человек открытый, коммуникабельный, доброжелательный, настойчивый. Легко и с радостью учусь. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Надеюсь, понравится и вам.