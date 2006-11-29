alina_kam2911

Якщо потребуєте якісного виконання поставлених задач, вам до мене!
Вітаю! Мене звати Аліна. Я волонтер-перекладач У Румунії (англ-укр). Закінчую школу, але не дивлячись на це я:
✓вільно та грамотно розмовляю на українській та російській мові:
✓маю гідний рівень англійської та велику практику в розмові з носіями;
✓маю невеликий досвід роботи у менеджменті.
Загалом, я молода, сучасна, вiдповiдальна та активна дівчина з України, яка вміє чітко виконувати поставлені завдання та завжди готова до нових випробувань!