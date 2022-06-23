Графический дизайнер

Имею опыт графического дизайна в крупной IT-компании около 2-х лет.

Работаю в PowerPoint, Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma.

Разрабатываю дизайн:

• Презентаций

• Карточек товаров для маркетплейса

• Рекламных баннеров для соц. сетей

Работаю быстро, качественно, поддерживаю обратную связь 24/7.

Мой телеграмм: https://t.me/KholodovaAlina

Почта: [email protected]