Алина Холодова alina_kholodovaalina_kholodova
27 летТурция/Анталия
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер
Имею опыт графического дизайна в крупной IT-компании около 2-х лет.
Работаю в PowerPoint, Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma.
Разрабатываю дизайн:
• Презентаций
• Карточек товаров для маркетплейса
• Рекламных баннеров для соц. сетей
Работаю быстро, качественно, поддерживаю обратную связь 24/7.
Мой телеграмм: https://t.me/KholodovaAlina
Почта: [email protected]
Портфолио
- Дизайн карточки для маркетплейсов14 просмотров
- Презентация для цветочного магазина33 просмотра
- Презентация к питчу VR проекта25 просмотров
- Дизайн карточки для маркетплейсов16 просмотров
- Дизайн карточки для маркетплейсов9 просмотров
- Дизайн карточки для маркетплейсов8 просмотров
- Дизайн карточки для маркетплейсов7 просмотров
- Дизайн карточки для маркетплейсов9 просмотров
- Редизайн презентации для компании Panasolar18 просмотров
- Дизайн презентации31 просмотр
- Дизайн корпоративной презентации29 просмотров
- Презентация для выступления на лекции23 просмотра
Презентации
нет отзывов
$3/час
от $15от 2 дней
#186
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#411