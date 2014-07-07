Мое кредо- индивидуальный творческий подход, профессионализм, мобильность мышления, стабильность.
Основные направления дейтельности:
1. Проектные работы:
1.1 Градостроительное обоснование;
1.2 Архитектурное и строительное проектирование;
- Жилых зданий;
- Гражданских зданий и сооружений;
- Многофункциональных зданий и комплексов;
- Зданий и сооружений промышленных предприятий;
- Зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения;
- Енергетичных сооружений и комплексов
- Объектов благоустройства, озеленения, площадей,с ооружений.
1.3 Конструирование несущих и ограждающих конструкций
1.4. проектирование внутренних и внешних инженерных систем
1.5 Разработка специальных разделов поектов
1.6.Разработка генерального план
1.7 Инжиринговые работы.
1.8 Дизайн интерьеров.
1.9 Эскизное проектирование
1.10 Разработка рабочих проектов и проектов реконструкции.
1.11 Другие виды проектных услуг.