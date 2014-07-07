alina_sc

Алина alina_sc

 
36 летУкраина/Кривой Рог
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
проектирование, архитектура, дизайн

Мое кредо- индивидуальный творческий подход, профессионализм, мобильность мышления, стабильность.

Основные направления дейтельности:

1. Проектные работы:

1.1 Градостроительное обоснование;

1.2 Архитектурное и строительное проектирование;

- Жилых зданий;

- Гражданских зданий и сооружений;

- Многофункциональных зданий и комплексов;

- Зданий и сооружений промышленных предприятий;

- Зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения;

- Енергетичных сооружений и комплексов

- Объектов благоустройства, озеленения, площадей,с ооружений.

1.3 Конструирование несущих и ограждающих конструкций

1.4. проектирование внутренних и внешних инженерных систем

1.5 Разработка специальных разделов поектов

1.6.Разработка генерального план

1.7 Инжиринговые работы.

1.8 Дизайн интерьеров.

1.9 Эскизное проектирование

1.10 Разработка рабочих проектов и проектов реконструкции.

1.11 Другие виды проектных услуг.