alina_sit

Алина Ситбаталова alina_sit

 
36 летРоссия/Саратов
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга