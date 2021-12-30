Контент-маркетолог/смм-специалист

Работаю в сфере смм более года, запускаю проекты экспертов в Instagram, увеличиваю количество лидов, понятно и интересно составляю контент-план, создаю продающие контент-воронки, лид-магниты, мультиссылки. Пишу цепляющие посты, сценарии сторис и reels.

Помогла эксперту прогреть аудиторию за неделю на 100000 без затрат на рекламу

Я за грамотно упакованный контент, каждая из составляющих которого должна

усиливать лояльность и стимулировать желание купить.

Постоянно держу руку на пульсе в digital-мире и новых фишек маркетинга.

Instagram https://instagram.com/alina_tialo?utm_medium=copy_link