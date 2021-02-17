SMM специалист

Дипломированный маркетолог, в профессии более 4-х лет.

Узкая специализация последние 2 года: Продвижение аккаунтов в Instagram.

Образование: Высшее образование: ХГУЭП, специализация Реклама и PR.

Повышение квалификации: Лицензированная школа интернет-маркетинга Pro Enter Интернет-маркетинг.

Функционал SMM менеджера:

Встреча (sk/wa/личная) (необязательно)

Составление стратегии на 1 месяца

Разработка акционных предложений

Упаковка профиля (продукты; прайс; акции.)

Разработка контент-плана на 1 месяц (Stories + посты)

Написание и публикация постов.

Подключение и настройка ADS Manager

Подключение таргетированной рекламы (не более 4-х компаний в месяц)

Составление и написание шаблонов (быстрые ответы)

Предоставление медиа материалов фото/видео

Переписка с клиентами в комментариях/Direct

Сообщать о планируемых активностях.

Согласование постов.