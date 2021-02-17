SMM специалист
Дипломированный маркетолог, в профессии более 4-х лет.
Узкая специализация последние 2 года: Продвижение аккаунтов в Instagram.
- Образование: Высшее образование: ХГУЭП, специализация Реклама и PR.
- Повышение квалификации: Лицензированная школа интернет-маркетинга Pro Enter Интернет-маркетинг.
Функционал SMM менеджера:
- Встреча (sk/wa/личная) (необязательно)
- Составление стратегии на 1 месяца
- Разработка акционных предложений
- Упаковка профиля (продукты; прайс; акции.)
- Разработка контент-плана на 1 месяц (Stories + посты)
- Написание и публикация постов.
- Подключение и настройка ADS Manager
- Подключение таргетированной рекламы (не более 4-х компаний в месяц)
- Составление и написание шаблонов (быстрые ответы)
- Предоставление медиа материалов фото/видео
- Переписка с клиентами в комментариях/Direct
- Сообщать о планируемых активностях.
- Согласование постов.
- Стоимость услуг комплексного продвижения: 15 000 рублей за первый месяц. Стоимость услуг: 12 000 рублей за последующие. (стоимость услуг может быть обоснованно увеличена).
- Консультация: 1000 рублей (1,5 часа).
Ссылка на личную страницу в Instagram
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Социальные сети (SMM и SMO)
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$13/час
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