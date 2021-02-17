alina_zabarra

Алина alina_zabarra

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SMM специалист

Дипломированный маркетолог, в профессии более 4-х лет.

Узкая специализация последние 2 года: Продвижение аккаунтов в Instagram.

  • Образование: Высшее образование: ХГУЭП, специализация Реклама и PR. 

  • Повышение квалификации: Лицензированная школа интернет-маркетинга Pro Enter Интернет-маркетинг.

Функционал SMM менеджера:

  • Встреча (sk/wa/личная) (необязательно)
  • Составление стратегии на 1 месяца
  • Разработка акционных предложений
  • Упаковка профиля (продукты; прайс; акции.)
  • Разработка контент-плана на 1 месяц (Stories + посты)
  • Написание и публикация постов.
  • Подключение и настройка  ADS Manager
  • Подключение таргетированной рекламы (не более 4-х компаний в месяц)
  • Составление и написание шаблонов (быстрые ответы)
Функционал хозяина аккаунта:

  • Предоставление медиа материалов фото/видео
  • Переписка с клиентами в комментариях/Direct
  • Сообщать о планируемых активностях.
  • Согласование постов.
Все материалы будут храниться на Google диске и доступны по ссылке в любое время.

  • Стоимость услуг комплексного продвижения:  15 000  рублей за первый месяц. Стоимость услуг: 12 000 рублей за последующие. (стоимость услуг может быть обоснованно увеличена).
  • Консультация: 1000 рублей (1,5 часа).

Ссылка на личную страницу в Instagram﻿

Портфолио

Социальные сети (SMM и SMO)
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$13/час
от $13
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