Контент-копирайтер, переводчик.

Профиль работы

Написание статей, текстов, осуществление литературных переводов с английского на русский и наоборот, креативное словосложение.

Опыт работы

Копирайтер : Люблю писать статьи на темы психологии и личностного роста, занимаюсь этим уже 5 лет. Ранее публиковалась в научных университетских пособиях, занималась научной работой в сфере психологии, писала научные тексты для конференций. Мне нравится писать длинные сочинения и посты, нравится сочинять стихи (за всё время написала больше 20 стихотворений как на русском, так на английском языке). Инстаграм : rabiosalina

Переводчик : Перевожу тексты любого стиля и направления, владею литературным переводом, хорошо воспринимаю образы мысли, что помогает мне сделать перевод более качественным и точным. Уклон в работе делаю на раскрытие понятий в тексте, а не на машинный перевод. Опыт работы 3 года.

Навыки

Написание статей, научных работ

Перевод русского текста на английский литературный язык

Перевод английского текста на русский литературный язык

Сочинительство

Креативное восприятие жизненных задач

Проведение анализа деятельности

Практические навыки

Владение Microsoft office

Продвинутое знание Photoshop, Corel Draw

Связь, контакты

Telegram, What's up 89500833700, я живу в часовом поясе +8, отвечу вам с 12.00 до 00.00.

Instagram : rabiosalina