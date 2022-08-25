Профиль работы
Написание статей, текстов, осуществление литературных переводов с английского на русский и наоборот, креативное словосложение.
Опыт работы
Копирайтер : Люблю писать статьи на темы психологии и личностного роста, занимаюсь этим уже 5 лет. Ранее публиковалась в научных университетских пособиях, занималась научной работой в сфере психологии, писала научные тексты для конференций. Мне нравится писать длинные сочинения и посты, нравится сочинять стихи (за всё время написала больше 20 стихотворений как на русском, так на английском языке). Инстаграм : rabiosalina
Переводчик : Перевожу тексты любого стиля и направления, владею литературным переводом, хорошо воспринимаю образы мысли, что помогает мне сделать перевод более качественным и точным. Уклон в работе делаю на раскрытие понятий в тексте, а не на машинный перевод. Опыт работы 3 года.
Навыки
- Написание статей, научных работ
- Перевод русского текста на английский литературный язык
- Перевод английского текста на русский литературный язык
- Сочинительство
- Креативное восприятие жизненных задач
- Проведение анализа деятельности
Практические навыки
- Владение Microsoft office
- Продвинутое знание Photoshop, Corel Draw
Telegram, What's up 89500833700, я живу в часовом поясе +8, отвечу вам с 12.00 до 00.00.
Instagram : rabiosalina
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