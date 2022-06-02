Ретушёр

Профессиональный ретушёр (Photoshop)

Работаю с модельными , Beauty , рекламными и каталожными съёмками. Могу справится с большим количеством запросов .

-Корекция свето/цвето

-Ретушь кожи/тела

-Ретушь предметов

-Удаление/замена фона

И многие другие функции.

Буду рада посотрудничать с Вами, и помочь !)