Долинская Алина alinadolinskayaalinadolinskaya
25 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Ретушёр
Профессиональный ретушёр (Photoshop)
Работаю с модельными , Beauty , рекламными и каталожными съёмками. Могу справится с большим количеством запросов .
-Корекция свето/цвето
-Ретушь кожи/тела
-Ретушь предметов
-Удаление/замена фона
И многие другие функции.
Буду рада посотрудничать с Вами, и помочь !)
Портфолио
- Каталожные фото женские18 просмотров
- Каталожные фото Мужские15 просмотров
- Предметка25 просмотров