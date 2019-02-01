alinakh1994

Переводчик и преподаватель испанского языка

Являюсь филологом и переводчиком испанского языка . В 2016 году закончила Киевский национальный лингвистический университет. В этом же году переехала жить учиться в Испании.

Сейчас успешно заканчиваю магистратуру в направлении исследования испанского языка и литературы , в Университете Валенсии. Активно преподаю испанский язык с 2014 года. Имею подтвержённый уровень В2 испанского языка ,DELE.

Имею опыт работы как частным преподавателем , так и переводчиком с испанского на русский и наоборот .

Успела поработать помощником руководителя в одной испанской фирме. Люблю делать свою работу качественно , я пунктуальная, ответственная и трудолюбивая .

Владею также английским, русским, украинским и французским (базовый). Я за четкость , краткость и понятность. Не сотрудничаю с неблагоприятнаями работодателями .

Имею собственный блога Instagram где рассказываю о всех тонкостях изучения испанского , а также как уехать на ПМЖ и устроить свою жизнь в солнечной стране.