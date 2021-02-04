alinaklsnk

Дизайнер и контент фотограф

Здравствуйте! Меня зовут Алина. Я уже ровно год развиваюсь в разных digital-направлениях. Обучилась значительному курсу по таргету, работала комьюнити-менеджером в отделе маркетинга Сибирского филиала "Додо Пиццы". Совмещала в себе фотографа/ Smm-специалиста и дизайнера для локальной службы доставки еды. А также делаю контент для разных сфер услуг в Instagram, так как получила сертификат на базовом курсе по фотографии. В общем, боец на все случаи дедлайнов! Буду очень рада стать частью вашего проекта :)