alinakondare

Я человек стремящийся к постоянному совершенствованию своих навыков. Одним из

первых моих мест работы, сразу после школы, стал банк "Юникредит", проработав полгода специалистом архива, я получила как и примитивные навыки коммуникабельности и выполнения поставленных задач за короткой срок, так и научилась сопровождению розничных клиентских операций.

Вторым моим официальным рабочим местом стал международный рекламный стартап Stikerride, начав работать там в должности менеджера по работе с клиентами, я получила такие навыки как:

- Опыт запуска рекламного размещения outdoor

- Опыт работы с CMS(Content Management System)

- Опыт селфенеджмента, постановки и реализации задач

- Менеджмент диджитал и outdoor проектов

- Развитие и поддержание пользовательского сервиса мобильного приложения.

Данный опыт позволил мне, без скидок на

возраст, разносторонне развиться.

Я постоянно ищу точки роста и работаю над поставленными целями, отношусь к работе, нетолько, как к способу зарабатывать, и потому ищу ту работу, которая меня увлечет и

позволит без оглядки на внешние факторы использовать свои профессиональные и личные

качества. Главными моими чертами является целеустремленность, работоспособность, открытость икоммуникативность.