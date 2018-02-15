alinakondare

Я человек стремящийся к постоянному совершенствованию своих навыков. Одним из
первых моих мест работы, сразу после школы, стал банк "Юникредит", проработав полгода специалистом архива, я получила как и примитивные навыки коммуникабельности и выполнения поставленных задач за короткой срок, так и научилась сопровождению розничных клиентских операций.
Вторым моим официальным рабочим местом стал международный рекламный стартап Stikerride, начав работать там в должности менеджера по работе с клиентами, я получила такие навыки как:
- Опыт запуска рекламного размещения outdoor
- Опыт работы с CMS(Content Management System)
- Опыт селфенеджмента, постановки и реализации задач
- Менеджмент диджитал и outdoor проектов
- Развитие и поддержание пользовательского сервиса мобильного приложения.
Данный опыт позволил мне, без скидок на
возраст, разносторонне развиться.
Я постоянно ищу точки роста и работаю над поставленными целями, отношусь к работе, нетолько, как к способу зарабатывать, и потому ищу ту работу, которая меня увлечет и
позволит без оглядки на внешние факторы использовать свои профессиональные и личные
качества. Главными моими чертами является целеустремленность, работоспособность, открытость икоммуникативность.