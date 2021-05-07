alinakozuhova354

SMM-специалист

Приветствую всех кто зашел на мою страницу и решил не много узнать обо мне,чем я занимаюсь и для чего я тут!?

Мне 23 года и я работаю SMM-специалистом. Я обладаю главными навыками для этой работы(Анализ,оформление,упаковка и продвижении вашей страницы в инстаграм) Я хорошо пишу посты. Сейчас я занимаюсь одним аккаунтом в инстаграме(наращивание ресниц) , но мне этого мало.

Я всегда мечтала ,чтобы у меня была увлекательная работа в которой я смогу познавать мир. Благодаря этой работе у меня горят глаза,поэтому можете не переживать , я сделаю все возможное для вашей страницы,аккаунта, избавлю Вас от всех проблем в этой сфере.

Напишите мне и вы не пожалеете!