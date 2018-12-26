alinakryvenets

Кривенец alinakryvenets

 
33 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
  Маркетолог, SMM, продающие тексты

Занимаюсь раскруткой бизнеса (бренда) в социальных сетях Instagram + Facebook.

  Полное ведение страниц (посты, таргетинг,маркетинговая стратегия) 

  Только таргетинг 

  Только продающие посты 

  Создание маркетинговой стратегии

  Консультация он-лайн или оффлайн

  Настройка чат-бота 

  Рассылка с помощью manychat или e-mail рассылки   

Ниже ссылки на актуальные проекты: 

https://www.facebook.com/truskavets365/(полное ведение страницы) 

https://www.facebook.com/vorohtahotel/(полное ведение страницы)  

Связаться со мной можете на Facebook 

https://www.facebook.com/akryvenets

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Также примеры продающих текстов + SMM проекты можно посмотреть на моем сайте: https://www.kryvenets.com/

 

Чат-бот