alinakryvenets

Маркетолог, SMM, продающие тексты
Занимаюсь раскруткой бизнеса (бренда) в социальных сетях Instagram + Facebook.
Полное ведение страниц (посты, таргетинг,маркетинговая стратегия)
Только таргетинг
Только продающие посты
Создание маркетинговой стратегии
Консультация он-лайн или оффлайн
Настройка чат-бота
Рассылка с помощью manychat или e-mail рассылки
Ниже ссылки на актуальные проекты:
https://www.facebook.com/truskavets365/(полное ведение страницы)
https://www.facebook.com/vorohtahotel/(полное ведение страницы)
Связаться со мной можете на Facebook
https://www.facebook.com/akryvenets
Также примеры продающих текстов + SMM проекты можно посмотреть на моем сайте: https://www.kryvenets.com/