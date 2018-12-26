alinakryvenets

Маркетолог, SMM, продающие тексты

Занимаюсь раскруткой бизнеса (бренда) в социальных сетях Instagram + Facebook.

Полное ведение страниц (посты, таргетинг,маркетинговая стратегия)

Только таргетинг

Только продающие посты

Создание маркетинговой стратегии

Консультация он-лайн или оффлайн

Настройка чат-бота

Рассылка с помощью manychat или e-mail рассылки

Ниже ссылки на актуальные проекты:

https://www.facebook.com/truskavets365/(полное ведение страницы)

https://www.facebook.com/vorohtahotel/(полное ведение страницы)

Связаться со мной можете на Facebook

https://www.facebook.com/akryvenets

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Также примеры продающих текстов + SMM проекты можно посмотреть на моем сайте: https://www.kryvenets.com/