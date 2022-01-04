alinalomonos

Алина Ломонос alinalomonos

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Продающие карточки для маркеплейсов

Добрый день! Создам для Вас карточки для маркетплейсов. 

Специализируюсь исключительно на карточках для маркетплейсов. 

Ознакомиться с примерами работ Вы можете в портфолио. 

При создании карточки, провожу анализ конкурентов, руководствуюсь принципами теории и психологии цвета. 

Создаю карточки, которые точно заметят Ваши клиенты!