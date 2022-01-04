Продающие карточки для маркеплейсов

Добрый день! Создам для Вас карточки для маркетплейсов.

Специализируюсь исключительно на карточках для маркетплейсов.

Ознакомиться с примерами работ Вы можете в портфолио.

При создании карточки, провожу анализ конкурентов, руководствуюсь принципами теории и психологии цвета.

Создаю карточки, которые точно заметят Ваши клиенты!