alinamix1411

Путь к успеху лежит через труд!

Хорошо знаю программы adobe photoshop, adobe illustrator, MS Word, MS power point, продвинутый пользователь ПК, могу с лёгкостью выполнить не сложные задания в поиске информации, обработке видео, могу помочь в сфере Социальных сетей. Учусь на дизайнера. Хочу развиваться в различных сферах и понять, что именно мне нравится. Очень ответственная, общительная, достаточно грамотная и трудолюбивая. Часто берусь за различную работу и довожу ее до конца. Люблю учиться и слушать различные точки зрения.