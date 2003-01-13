alinaonopina

Буду Вам полезна)

риветик! Меня зовут Алина. Я работаю веб-дизайнер и таргетологом.

Опыт работы в данной сфере около полутора лет.

Выполняю заказы быстро и в срок. Использую показатели закупки и тесты, чтобы каждая последующая версия сайта привлекала больше покупателей, чем предыдущая. Умею работать с сервисами аналитики трафика. Редактирую тексты с учетом задач лендинга и целей аудитории. Буду также полезна Вам в создании баннеров, оформлении соц. сетей и продвижении в них:)

Специализация : Дизайн и Арт / Баннеры