alinaonopina

Алина alinaonopina

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Буду Вам полезна)

риветик! Меня зовут Алина. Я работаю веб-дизайнер и таргетологом.
Опыт работы в данной сфере около полутора лет.
Выполняю заказы быстро и в срок. Использую показатели закупки и тесты, чтобы каждая последующая версия сайта привлекала больше покупателей, чем предыдущая. Умею работать с сервисами аналитики трафика. Редактирую тексты с учетом задач лендинга и целей аудитории. Буду также полезна Вам в создании баннеров, оформлении соц. сетей и продвижении в них:)

Специализация:   Дизайн и Арт / Баннеры

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