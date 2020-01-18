alinapervushkina

Алина Первушкина alinapervushkina

 
25 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Творю креативы быстро и качественно

Меня зовут Алина, мне 21 год. 

Я готова помочь Вам сделать бизнес интереснее и привлекательнее. Как? -спросите Вы. Да очень просто, занимаюсь оформлением групп, сообществ. творю креативы для рекламы. Обещаю, учту ваши пожелания, подскажу в каком направлении создавать дизайн профиля. Поднимем Ваш бизнес по красоте. Все это за приемлемую цену. 

ДИЗАЙН играет важную роль в оформлении . 

Сейчас расскажу немного о том, как я буду создавать для вашей группы или сообщества стиль. 

Во-первых, все зависит от того, что мы будем делать красивым (Обложку, аватар, продвигающий пост, видео). 

Во-вторых, нужно решить кому (ЦА-Целевая Аудитория) мы будем это представлять. 

В третьих если мы хотим, чтобы у нас было больше подписчиков, читателей, клиентов, покупателей нужно понять, в каком стиле будем оформлять, с чем я и собираюсь вам помочь. 

Почему дизайн сообщества играет достаточно важную и основополагающую роль. 

Что такое ДИЗАЙН? 

Дизайн – это сознательные и интуитивные усилия по созданию значимого порядка. 

Как мы хотим, чтобы наша квартира, к примеру, была обустроена. Что бы все было на своих местах, уютно и комфортно. Так вот, в группе должно быть соответствующе. Мы хотим, чтобы было приятно смотреть и находиться в нашем кабинете. Ведь мы же хотим, чтобы на нашем рабочем месте было комфортно, удобно и просто находиться. Так же и в сообществе. Клиентам тоже должно комфортно присутствовать в красивом и интересном месте. 

Подберу цветовую гамму в соответствии с трендом 2020 года. 