alinapervushkina

Творю креативы быстро и качественно

Меня зовут Алина, мне 21 год.

Я готова помочь Вам сделать бизнес интереснее и привлекательнее. Как? -спросите Вы. Да очень просто, занимаюсь оформлением групп, сообществ. творю креативы для рекламы. Обещаю, учту ваши пожелания, подскажу в каком направлении создавать дизайн профиля. Поднимем Ваш бизнес по красоте. Все это за приемлемую цену.

ДИЗАЙН играет важную роль в оформлении .

Сейчас расскажу немного о том, как я буду создавать для вашей группы или сообщества стиль.

Во-первых, все зависит от того, что мы будем делать красивым (Обложку, аватар, продвигающий пост, видео).

Во-вторых, нужно решить кому (ЦА-Целевая Аудитория) мы будем это представлять.

В третьих если мы хотим, чтобы у нас было больше подписчиков, читателей, клиентов, покупателей нужно понять, в каком стиле будем оформлять, с чем я и собираюсь вам помочь.

Почему дизайн сообщества играет достаточно важную и основополагающую роль.

Что такое ДИЗАЙН?

Дизайн – это сознательные и интуитивные усилия по созданию значимого порядка.

Как мы хотим, чтобы наша квартира, к примеру, была обустроена. Что бы все было на своих местах, уютно и комфортно. Так вот, в группе должно быть соответствующе. Мы хотим, чтобы было приятно смотреть и находиться в нашем кабинете. Ведь мы же хотим, чтобы на нашем рабочем месте было комфортно, удобно и просто находиться. Так же и в сообществе. Клиентам тоже должно комфортно присутствовать в красивом и интересном месте.

Подберу цветовую гамму в соответствии с трендом 2020 года.