alinarkarimovaa

ПЕРЕВОДЧИК TRANSLATOR

3 курс лингвистики. КФУ ИМОИиВ.

В поисках опыта для будущей профессии. Согласна на низкооплачиваемую работу.

Хотела бы переводить любые тексты, статьи и тд. Если работа связана с серьезными документами, то готова работать бесплатно, так как опыта у меня нет. За результат не ручаюсь, но работать буду усердно и опираясь на шаблоны и дополнительные материалы.

Всегда хотела стать писателем, так что "сухого" текста не будет.

Владею английским (upper-intermidiate), татарским (свободно), японским, турецким и французским языками (elementary).