alinasamsonova

Алина Самсонова alinasamsonova

 
31 годРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественный перевод в минимальные сроки!

Добрый день!Предоставляю услугу по переводу с русского на английский и немецкийязыки, а также с английского и немецкого на русский.

  • Качественный и грамотный перевод
  • Редактирование и корректура
  • Рерайтинг
  • Траскрибация
  • Рассматриваю работы на различную тематику.
  • Имеются языковые сертификаты.
  • Имеется постоянная практика английского инемецкого языка, так как получаю степень магистра в Венском университете.
Буду рада сотрудничеству!

[email protected]

 