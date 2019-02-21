alinasamsonova

Качественный перевод в минимальные сроки!

Добрый день!Предоставляю услугу по переводу с русского на английский и немецкийязыки, а также с английского и немецкого на русский.

Качественный и грамотный перевод

Редактирование и корректура

Рерайтинг

Траскрибация

Рассматриваю работы на различную тематику.

Имеются языковые сертификаты.

Имеется постоянная практика английского инемецкого языка, так как получаю степень магистра в Венском университете.

Буду рада сотрудничеству!

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