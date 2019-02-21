alinasamsonova

Алина Самсонова alinasamsonovaalinasamsonova
31 годРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественный перевод в минимальные сроки!
Добрый день!Предоставляю услугу по переводу с русского на английский и немецкийязыки, а также с английского и немецкого на русский.
- Качественный и грамотный перевод
- Редактирование и корректура
- Рерайтинг
- Траскрибация
- Рассматриваю работы на различную тематику.
- Имеются языковые сертификаты.
- Имеется постоянная практика английского инемецкого языка, так как получаю степень магистра в Венском университете.
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