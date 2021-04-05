alinasende

Професійні навики:1. Упаковка шапки профілю, підбір макетів для highlights 2. Розробка аргументованої стратегії просування та позиціонування 3. Аналіз сторінки, визначення ЦА 4. Створення контент-плану та контент-стратегії для сторіс/ постів 5. Сторітелінг6. Створення візуального контенту, його обробка. Створення креативів7. Копірайтинг, написання будь-яких текстів8. Підбір найефективніших методів просування, в тому числі і безкоштовних9. Пошук блогерів для співпраці, складання ТЗ10. Щотижнева аналітика