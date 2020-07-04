alinashapchenko

Копирайтер

Я начинающий специалист в копирайтинге. Сейчас прохожу курсы в школе удаленных профессий, усиленно изучаю самые современные схемы создания текстов и готова их внедрить для вас.

6 месяцев занималась написанием карточек товара в Интернет-магазине женской одежды.

Знаю, как написать самое «сочное» описание к товару.

По образованию — фармацевт, поэтому сделаю текст про лекарства, лечение,

применение лекарственных средств и добавок понятным и интересным читателю.

Изучаю психологию влияния, выбора, принципы успешной продажи. Последние прочитанные книги: Роберт Чалдини «Психология влияния. Как научиться убеждать и добиваться успеха», Максим Ильяхов «Пиши. Сокращай. Как создавать сильный текст».