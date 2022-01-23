alinashevchuksmm

SMM специалист

Коммерческое предложение

Меня зовут Алина и я СММ-менеджер.Я помогу вашему бизнесу выйти на новый уровень, ведь мои услуги не только преобразят ваши социальные сети и наладят коммуникацию с клиентами, но и дадут вам знания для дальнейшего развития вашего бренда.В мои услуги входит:Аналитика вашей ниши: • рынок • тренды • целевая аудитория • конкурентыПомощь в позиционировании: • создание/Развитие характера бренда • создание/Развитие уникального торгового • предложения • создание Tone of VoiceУпаковку профиля: • никнейм • шапка профиля • аватар • хайлайтс • подходящая и трендовая цветовая палитраКонтент-стратегия: • рубрикатор профиля • темы для постов • примеры вовлекающего текста • контент-план на месяцСтратегия продвижения: • анализ и выбор площадок для продвижения • список бесплатных и платных методов продвижения • советы по вовлечению подписчиковСоздание рекламы*: • создание рекламных макетов для выбранных площадок • поиск инфлюенсеров и написание технический заданий • помощь в создании рекламного кабинета для таргетированной рекламы • запуск таргетированной рекламы • анализ рекламный кампаний*-рекламный бюджет оплачивается отдельноС моим кейсом и ценовой политикой вы можете ознакомиться в личных сообщениях или через имейл.Буду рада нашему сотрудничеству! Мои контактные данные:Шевчук Алина+48733249951(телеграм)[email protected]