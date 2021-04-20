alinasleep

Веб-дизайнер, графический дизайнер

Работаю фрилансером в сфере веб-дизайна и графического дизайна более 5 лет.

• Отлично знакома с программами: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, GIMP

• С примерами моих работ можно ознакомиться в портфолио, а также в профиле на Behance (https://www.behance.net/alinasleep30b8) и Kwork (https://kwork.ru/user/warningshot)

• Создаю дизайн баннеров для соц.сетей, сайтов и рекламы в интернете (РСЯ). А также дизайн макетов для наружной рекламы и POSM (листовки, буклеты, визитки и другие элементы фирменного стиля)

• Занимаюсь разработкой лендингов, стилизованных иконок и логотипов

• К выполнению заказов подхожу со всей ответственностью, выполняю все пожелания клиента в срок и даже раньше))

Пишите, с удовольствием поработаю над вашим проектом!