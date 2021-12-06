alinason02

Перепечатка текста

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; ввод текстовой и цифровой информации с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей; сверка после внесения правок; набор информации с предоставленных графический файлов в текстовый документ. Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников. При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.