alinastsk22

О себе
- красный диплом младшего специалиста "Финансы, банковское дело и страхование"
- грамотный письменный/устный русский и украинский язык
- знание английского языка на уровне B2-C1
Глубокое изучение темы и уникальность
Мой контент — это не какой-нибудь рерайт из одного источника. Моя цель - входить в курс дела, о котором пишу, пропускать всю тематику через себя и выдавать только качественные тексты.
Результатоориентированость
Хотите донести до потенциального клиента сухую информацию? Не вопрос! Благодаря экономическому образованию написать текст на деловом языке для меня не составит проблем. Хотите удержать внимание читателя? Создам посты развлекательного или познавательного характера. Все зависит от ваших целей.
Текст для людей и поисковиков
Алгоритмы поисковиков стали весьма требовательны. Не оптимизированный текст может попасть под фильтры Google или Яндекса, тем самым негативно повлияв на поисковую выдачу вашей страницы. Я учитываю этот фактор, создавая SEO-оптимизированные тексты без ущерба их читабельности.
Четкое выполнение задач
Следую абсолютно всем пунктам ТЗ. Отношусь ответственно к пожеланиям заказчика.
Оказываемые услуги
- Качественный текстовый контент для сайтов на украинском, русском и английском языках - продающие и информативные тексты, уникальные и интересные описания для интернет-магазинов (SEO-копирайтинг).
- Создание красочных и информативных презентаций - мгновенно и дешево!
- Написание качественных курсовых работ, рефератов.
- Интересные статьи для блогов на русском, украинском, английском языках.
- Переводы с/на англ. яз.
- Качественный, быстрый и недорогой рерайтинг на украинском, русском и английском языках.
- Создание и поддержка рекламной компании гугл.
- Создание, наполнение и продвижение страниц в соц сетях.