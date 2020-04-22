alinastsk22

Копирайтинг, рерайтинг, создание презентаций, набор текста, перевод текста, word, exel

О себе

красный диплом младшего специалиста "Финансы, банковское дело и страхование"

грамотный письменный/устный русский и украинский язык

знание английского языка на уровне B2-C1

Почему стоит сотрудничать со мной?

Глубокое изучение темы и уникальность

Мой контент — это не какой-нибудь рерайт из одного источника. Моя цель - входить в курс дела, о котором пишу, пропускать всю тематику через себя и выдавать только качественные тексты.

Результатоориентированость

Хотите донести до потенциального клиента сухую информацию? Не вопрос! Благодаря экономическому образованию написать текст на деловом языке для меня не составит проблем. Хотите удержать внимание читателя? Создам посты развлекательного или познавательного характера. Все зависит от ваших целей.

Текст для людей и поисковиков

Алгоритмы поисковиков стали весьма требовательны. Не оптимизированный текст может попасть под фильтры Google или Яндекса, тем самым негативно повлияв на поисковую выдачу вашей страницы. Я учитываю этот фактор, создавая SEO-оптимизированные тексты без ущерба их читабельности.

Четкое выполнение задач

Следую абсолютно всем пунктам ТЗ. Отношусь ответственно к пожеланиям заказчика.

Оказываемые услуги