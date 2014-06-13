Специалист по связям с общественностью, PR-менеджер

Имею огромный опыт работы в сфере коммуникаций. Умею найти общий язык и подход практически к каждому человеку, потому что знаю – главный козырь успешных отношений между людьми это внимание, доброжелательность, вежливость и приветливость.

Владею техникой написания любых публицистических и продающих рекламных текстов. Умею их оформлять и размещать на сайте.

Творческий подход к деятельности, способность генерировать идеи и воплощать их в жизнь.

Всегда интересовалась работой в сегменте Social Media Marketing. У меня есть опыт создания с нуля тематических групп в социальных сетях, ведение, наполнение контентом, привлечение целевой аудитории.

Люблю заниматься обработкой фотографий в редакторе Adobe Photoshop.