aliona196

Алёна aliona196

 
34 годаРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Рада буду предложить вам услуги по грамотно выполненному и тщательному переводу.

Ответственно подхожу к выполнению каждого задания, свободно владею английским  ( тексты различной направленности:  общественно-политические, художественные, специализированные).

Отзывы заказчиков
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
$7
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Савченковой Алёны (aliona196)
Как и в прошлый раз, всё прошло отлично - быстрая и качественная работа. Рекомендую всем в качестве исполнителя :)
С Диной работать - одно удовольствие: чёткая постановка задачи, интересные темы и мгновенная оплата! всем рекомендую!=)
Ответный отзыв
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
$5
10 баллов
13 лет назад
Англ. рерайт двух обзоров (фильмы)
Алёна - замечательный исполнитель, владение англ. яз. на высоком уровне! Работает быстро и качественно, приятный в общении человек. И еще, что считаю немаловажным, была постоянно на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую!
Замечательный заказчик, легка в общенни, работать с Диной было очень приятно Оплата поступила в срок и даже с надбавкой!
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
от $5
нет рейтинга