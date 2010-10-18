Рада буду предложить вам услуги по грамотно выполненному и тщательному переводу.
Ответственно подхожу к выполнению каждого задания, свободно владею английским ( тексты различной направленности: общественно-политические, художественные, специализированные).
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Портфолио
- Перевод политич. статьи с англ. на рус.157 просмотров
- Перевод на англ полит. статьи из газеты172 просмотра
- Деловая корреспонденция "М-Стар"-"MEFIC"153 просмотра
- Деловая корреспонденция "М-Стар"-"ОЖЕР"148 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
13 лет назад
Как и в прошлый раз, всё прошло отлично - быстрая и качественная работа. Рекомендую всем в качестве исполнителя :)
Ответный отзыв
С Диной работать - одно удовольствие: чёткая постановка задачи, интересные темы и мгновенная оплата! всем рекомендую!=)
$5
10 баллов
13 лет назад
Алёна - замечательный исполнитель, владение англ. яз. на высоком уровне! Работает быстро и качественно, приятный в общении человек. И еще, что считаю немаловажным, была постоянно на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, легка в общенни, работать с Диной было очень приятно Оплата поступила в срок и даже с надбавкой!
Переводы
2 отзыва
от $5
нет рейтинга