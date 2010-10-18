Алёна - замечательный исполнитель, владение англ. яз. на высоком уровне! Работает быстро и качественно, приятный в общении человек. И еще, что считаю немаловажным, была постоянно на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую!