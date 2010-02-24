Новости, статьи, рерайт, копирайт, переводы (англ.=рус.), сочинение песен

Член Национального союза журналистов Украины.

Работаю оперативно, грамотно, в сроки. Опыт работы в журналистике - 5 лет.

Подробнее об опыте:

1,5 года проработала внештатником в журнале "Другой город" (готовила интервью с экстремалами, музыкантами, в частности, с группой Uriah Heep, The Rasmus, Арией и др. - общалась вживую, английским владею свободно),

полгода проработала на телеканале (должность: шеф-редактор отдела новостей),

1,5 года проработала штатным корреспондентом газеты "Николаев за неделю" (вела ежемесячную медицинскую страницу, страницу "Поколение Next", готовила статьи для разделов "общество", "культура", "ЖКХ" и др.)

1,5 года прожила в США (год в 2001-2002 гг., полгода в 2006 г.)