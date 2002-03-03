Резюме

Фамилия: Довгей

Имя: Алена

Дата рождения: 23.10.1983

Телефон: 050.525.60.76

E-mail: [email protected]

Семейное положение: не замужем

Национальность: румынская

Гражданство: украинское

Образование:

2007-2009

Филологический факультет, Магистр (Американские исследования), Западный Университет Тимишоара (Тимишоара, Румыния)

2002-2006

Филологический факультет, Бакалавр (Специализация Румынский язык и литература - Английский язык и литература), Западный Университет Тимишоара (Тимишоара, Румыния)

2001-2002

"Еудоксиу Хурмузаки" Центр румынского народа во всем мире (Бухарест, Румыния) (Гуманитарные науки, Атестат)

1990-2001

Средняя щкола "Штефан чел Маре" (с. Волока, Черновицкая обл., Украина)

Опыт работы:

12 декабря 2009 – 22 января 2010

PR в Club La Scena/Театр АРКА (http://lascena.ro/), Букарест, Румыния

- Организация концертов и театральных представлений

1 сентября 2008- 9 декабря 2009

Секретарь в SC GEOSOND SRL (http://geosond.ro/), Тимишоара, Румыния

- ведение документации,

- работа с первичной документацией,

- встреча посетителей компании,

- выполнение поручений руководства,

- прием телефонных заказов.

7 декабря 2006 – 28 августа 2008

Ассистент вебсайта и публикаций в Ассоциация по Продвижению Женщин в Румынии (http://www.apfr.ro/), Тимишоара, Румыния

-поддежка веб-сайта

- организация годового отчета

- координация изданий

- перевод

Дополнительная информация:

март 2007

Член литературного объединения "Василе Левицки" румынских писателей Черновцы, Украина

12 май 2006

Третье место в конкурсе научных работ "Г.И. Тохэняну"

ноябрь 2003

Член литературного объединения “Павел Дан”, Тимишоара, Румыния

1-3 март 2002

Обучение по написанию проектов (организатор - EUROTIN; место - "Еудоксиу Хурмузаки" Центр румынского народа во всем мире, Бухарест, Румыния

Навыки и способности:

Компьютерные навыки

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Internet

PAINT.net

Adobe Photoshop CS3/CS4

Владение языками

(1 [понятия] до 5 [отличный], *= родной язык)

разговорный

читать

письменность

Английский

4

5

5

Русский

5

5

5

Украинский

5

5

5

Румынский *

5

5

5

Работы в литературных изданиях:

- „Конкордия”, год 12, номер 41, (565), суббота, 14 октябрь 2006

- „Конкордия”, год 12, номер 29, (553), суббота, 22 июль 2006

- „Конкордия”, год 11, номер 42, (564), суббота, 22 октябрь 2005

- „Латинский Восток”, год XII, 1-2-3-4 (44, 45, 46, 47)/2005

- „Forum studenţesc”, номер 1 (2004)

Хоби: Психология, психанализ, психиатрия, феминизм, литература, путешествия