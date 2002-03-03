Резюме
Фамилия: Довгей
Имя: Алена
Дата рождения: 23.10.1983
Телефон: 050.525.60.76
E-mail: [email protected]
Семейное положение: не замужем
Национальность: румынская
Гражданство: украинское
Образование:
2007-2009
Филологический факультет, Магистр (Американские исследования), Западный Университет Тимишоара (Тимишоара, Румыния)
2002-2006
Филологический факультет, Бакалавр (Специализация Румынский язык и литература - Английский язык и литература), Западный Университет Тимишоара (Тимишоара, Румыния)
2001-2002
"Еудоксиу Хурмузаки" Центр румынского народа во всем мире (Бухарест, Румыния) (Гуманитарные науки, Атестат)
1990-2001
Средняя щкола "Штефан чел Маре" (с. Волока, Черновицкая обл., Украина)
Опыт работы:
12 декабря 2009 – 22 января 2010
PR в Club La Scena/Театр АРКА (http://lascena.ro/), Букарест, Румыния
- Организация концертов и театральных представлений
1 сентября 2008- 9 декабря 2009
Секретарь в SC GEOSOND SRL (http://geosond.ro/), Тимишоара, Румыния
- ведение документации,
- работа с первичной документацией,
- встреча посетителей компании,
- выполнение поручений руководства,
- прием телефонных заказов.
7 декабря 2006 – 28 августа 2008
Ассистент вебсайта и публикаций в Ассоциация по Продвижению Женщин в Румынии (http://www.apfr.ro/), Тимишоара, Румыния
-поддежка веб-сайта
- организация годового отчета
- координация изданий
- перевод
Дополнительная информация:
март 2007
Член литературного объединения "Василе Левицки" румынских писателей Черновцы, Украина
12 май 2006
Третье место в конкурсе научных работ "Г.И. Тохэняну"
ноябрь 2003
Член литературного объединения “Павел Дан”, Тимишоара, Румыния
1-3 март 2002
Обучение по написанию проектов (организатор - EUROTIN; место - "Еудоксиу Хурмузаки" Центр румынского народа во всем мире, Бухарест, Румыния
Навыки и способности:
Компьютерные навыки
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Internet
Adobe Photoshop CS3/CS4
Владение языками
(1 [понятия] до 5 [отличный], *= родной язык)
разговорный
читать
письменность
Английский
4
5
5
Русский
5
5
5
Украинский
5
5
5
Румынский *
5
5
5
Работы в литературных изданиях:
- „Конкордия”, год 12, номер 41, (565), суббота, 14 октябрь 2006
- „Конкордия”, год 12, номер 29, (553), суббота, 22 июль 2006
- „Конкордия”, год 11, номер 42, (564), суббота, 22 октябрь 2005
- „Латинский Восток”, год XII, 1-2-3-4 (44, 45, 46, 47)/2005
- „Forum studenţesc”, номер 1 (2004)
Хоби: Психология, психанализ, психиатрия, феминизм, литература, путешествия