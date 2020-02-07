Адаптивная кроссбраузерная Html/Css/Js/Jquery/Flexbox верстка за еду =)

А если серьезно:

Сперва ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. - народная мудрость.

Так уж вышло, что я совсем недавно решил стать на путь фрилансера, поэтому мой профиль пока чист. Нет кучи выполненных работ, отзывов и внушительного портфолио. Я не могу заявить, что являюсь супер опытным профессионалом, который сделает что угодно, крайне быстро и идеально - мне банально никто не поверит. Однако, я крайне заинтересован в пополнении портфолио, а также формировании хорошей репутации, доброго имени и доверия заказчиков. Выбрав меня в качестве исполнителя, вы можете сэкономить, не потеряв при этом в качестве- вы просто не будете переплачивать за "бренд".

Почему вам будет выгодно обратиться ко мне?

- Приятные цены - ощутимо ниже средних. Возможен торг.

- Ответственность, старательность . Я заинтересован в том, чтобы вы остались довольны - репутация "работает для галочки" не интересует.

- Полная сосредоточенность на вашем заказе . Не беру новых работ и не распыляюсь. Все силы концентрирую для выполнения лишь одной работы максимально качественно и в срок.

- Отзывчивость, вежливость, дружелюбие . Отвечаю быстро, при необходимости пойду в голос. Простое человеческое общение, выяснение деталей и договоренности без излишних формальностей. Просто и приятно.

- Креативность, расширение функционала макета и исправление некоторых его косяков версткой - входит в стоимость. Например, если фоновая картинка макета не задумывалась резиновой - сделаю так, что будет тянуться.

- Гарантия на выполненную работу . В течение недели после сдачи заказа, бесплатно исправлю свои ошибки, если таковые присутствовали и не были замечены вами во время приема работы.

Что я верстаю и какие технологии использую?

Верстаю из PSD-макета, преимущественно HTML-страницы без натягивания на CMS. Использую HTML, CSS, JS, JQuery, FlexBox. Использую БЭМ-методологию по желанию клиента. Обладаю базово-средними знаниями PHP.

Мои контакты:

- Skype: morgotlord11.

- Viber/WhatsApp/Telegram: +380633580218.

- https://vk.com/al1os

Лирическое отступление. Обо мне - немного истории:

Меня зовут Паша - 27 лет. Я живой, легитимный и ни от кого не скрываюсь :) IT-сферой увлекаюсь лет с 14. Для души программирую на Java, JavaFX, изучаю Unity. Очень нравится заниматься разработкой, доработкой и модификацией игр - это то, чем я горю. Есть неплохой опыт работы над Lineage 2, в свободное время разрабатываю свою коллекционную карточную игру с нуля. Хоть это хобби и приносило какой-никакой доход, вот только его нельзя было назвать стабильным. Приходилось совмещать с неинтересной работой в реале. Всё же, это больше для души, а кушать-то хочется :) Думая о том, чтобы уйти со скучной работы в реале и заниматься чем-то приятным и востребованным, я и пришел к верстке. Она по-своему интересна, в ней есть куда развиваться, а также, несмотря на свою востребованность, обладает куда меньшим порогом вхождения, чем то же программирование. Здесь можно начать с малых доходов, которые будут постепенно расти по мере твоего развития, в то время как программисту нужно выучить очень много фреймворков, чтобы тебя просто взяли. А теперь, ближе к теме.

Версткой занимался преимущественно для себя и своих проектов. В последний год выполнил несколько заказов, которыми со мной делился друг, когда количество его заказов было больше, чем он мог осилить за установленный срок. Я искренне благодарен ему за это, но также понимаю, что лишние заказы от него - скорее удача, чем нечто стабильное, а вечно зависеть от этого не хочется. Поэтому решил попробовать себя во фрилансе, чтобы обрести более-менее стабильный доход, оставаясь свободным и независимым. Так как я только пришел на биржи, мой профиль чист, портфолио - крайне скромное. Нет ни отзывов, ни репутации. Поэтому я искренне заинтересован в том, чтобы делать свою работу качественно, чтобы работать со мной было легко и приятно. Я просто хочу честно заслужить ваше доверие, работая на совесть.