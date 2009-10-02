Юрист по корпоративному праву

УСЛУГИ:

- внесение изменений в учредительные документы, ведение реестра акционеров, подготовка внутренних положений об органах управления общества, сопровождение сделок купли-продажи акций, долей в уставном капитале общества.

- разработка устава общества (в соответствии с требованиями ФЗ "Об обществах с ограниченнной ответственность", ФЗ "Об акционерных обществах" и пожеланиями клиента), составление протоколов Совета директоров, общего собрания участников (акционеров), счетной комиссии.

- консультации по вопросам проведения общих собраний акционеров (участников) общества , реорганизации, ликвидации общества (составление всех необходимых документов).

- раскрытие информации в соответствии с требованиями Приказа № 06-117/пз-н.

- составление исков, жалоб и иных судебных документов по вопросам корпоративного права.

- !!актуально!!: приведение устава ООО в соответствие с требованиями ФЗ от 30 декабря 2008 года № 312-ФЗ

ОБРАЗОВАНИЕ:

- высшее: Государственный университет Высшая школа экономики (филиал СПб);

- курсы повышения квалификации: СПбГУ "Актулаьные проблемы арбитражного процесса";

- квалификационный аттестат ФСФР 3.0: специалиста финансового рынка по ведению реестра владельцев ценных бумаг.