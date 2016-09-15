ФОТО РЕТУШЬ онлайн
Ретуширования включает в себя следующее:
- Ретушь лица,
- Свет, контрастность и цветовое улучшение.
- ретушь кожи (удаление морщин, дефектов кожи, по желанию изменение цвета
волос, глаз, размеров фигуры.
- Отбеливание зубов, удаление эффекта красных глаз.
-Добавление макияжа для девушек на фото для социальных сетей на 5+
- удаление фона, фоновые изменения, добавление рамок (детских и праздничных
эффектов)
- восстановление старых фото(дефекты, царапины,заломы)
- изготовление макета визиток для печати (несколько на выбор)
-удаление или изменение фона на фото товаров для интернет-магазинов.
-дружественные шаржи по фотографии
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Портфолио
- Ретушь фотографий младенцев642 просмотра
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