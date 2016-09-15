ФОТО РЕТУШЬ онлайн

Ретуширования включает в себя следующее:

- Ретушь лица,

- Свет, контрастность и цветовое улучшение.

- ретушь кожи (удаление морщин, дефектов кожи, по желанию изменение цвета

волос, глаз, размеров фигуры.

- Отбеливание зубов, удаление эффекта красных глаз.

-Добавление макияжа для девушек на фото для социальных сетей на 5+

- удаление фона, фоновые изменения, добавление рамок (детских и праздничных

эффектов)

- восстановление старых фото(дефекты, царапины,заломы)

- изготовление макета визиток для печати (несколько на выбор)

-удаление или изменение фона на фото товаров для интернет-магазинов.

-дружественные шаржи по фотографии