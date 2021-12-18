Здравствуйте, уважаемый заказчик!
Я Алиса, графический дизайнер, иллюстратор. Специализируюсь на векторной графике. Очень люблю свою работу. Всегда внимательно отношусь к пожеланиям, ответственно подхожу к качеству и срокам заказа.
Буду рада создать для Вас:
– Векторную графику
– Иллюстрации
– Стикеры
– Иконки
Как проходит процесс роботи:
– Получение ТЗ
– Уточнение деталей
– Обсуждение стоимости и сроков реализации
– Работа над проектом
– Внесение необходимых правок
– Передача работы
Обращайтесь, пишите в личные сообщения. Я всегда очень рада новому сотрудничеству!
Telegram: @alisa_halahan
Портфолио
- Серия иллюстраций для сайта15 просмотров
- Иллюстрация для печати на холсте19 просмотров
- Создание стикеров47 просмотров
- Иллюстрация для сайта19 просмотров
- Разработка персонажей для бренда9 просмотров
- Две иллюстрации для сайта10 просмотров
- Серия иллюстраций для мобильного приложения18 просмотров
- Иллюстрация для сайта20 просмотров