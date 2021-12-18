Здравствуйте, уважаемый заказчик!

Я Алиса, графический дизайнер, иллюстратор. Специализируюсь на векторной графике. Очень люблю свою работу. Всегда внимательно отношусь к пожеланиям, ответственно подхожу к качеству и срокам заказа.

Буду рада создать для Вас:

– Векторную графику

– Иллюстрации

– Стикеры

– Иконки

Как проходит процесс роботи:

– Получение ТЗ

– Уточнение деталей

– Обсуждение стоимости и сроков реализации

– Работа над проектом

– Внесение необходимых правок

– Передача работы

Обращайтесь, пишите в личные сообщения. Я всегда очень рада новому сотрудничеству!

Telegram: @alisa_halahan